پرواز‌های دوسویه تهران-همدان پس از ۶ سال وقفه با پیگیری مسئولان استانی و با مشارکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) از امروز دوشنبه برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر فرودگاه بین المللی همدان روز دوشنبه در حاشیه انجام نخستین پرواز همدان-تهران افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است پرواز‌های پایدار رفت و برگشت همدان-تهران در روز‌های دوشنبه هر هفته انجام شود.

علی‌اصغر جهانگیری معز اظهار کرد: نخستین پرواز در ساعت ۰۶:۳۰ بامداد روز دوشنبه (۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) با شماره ۳۳۷۵ در مسیر تهران به همدان انجام شد و پرواز برگشت با شماره ۳۳۷۴ در ساعت ۰۸:۲۵ فرودگاه همدان را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترک کرد.

او تصریح کرد: دومین پرواز نیز با شماره ۳۳۸۱ در این همین روز از تهران به مقصد همدان در ساعت ۱۹ از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شد و پرواز برگشت آن با شماره ۳۳۸۰ از همدان به تهران ساعت ۲۰:۵۰ انجام می‌شود.

مدیر فرودگاه بین المللی همدان تاکید کرد: این روند پرواز‌ها ادامه دارد و از هم استانی‌های عزیز به خصوص مسوولان استان می‌خواهیم با استقبال از این مسیر هوایی، شرایط را برای پایداری پرواز‌ها فراهم کنند.

جهانگیری معز افزود: مسافران برای خرید بلیت این پرواز علاوه بر مراجعه به دفاتر فروش هما، سایت رسمی iranair.com و دفاتر خدمات مسافرتی، می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۴۶۶۲۱۸۸۸ تماس بگیرند.