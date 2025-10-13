مدیر آموزش و پرورش خوی با تاکید بر اهمیت سازگاری مدارس با عصر دیجیتال، از طرح ملی آموزش مهارت‌های رقومی به‌عنوان حرکتی راهبردی یاد کرد که هدف آن تربیت نسل هوشمند و خلاق است.

تحول دیجیتال در آموزش و پرورش، ضرورتی انکارناپذیر

تحول دیجیتال در آموزش و پرورش، ضرورتی انکارناپذیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی اکبر فتحعلی لو، در کارگاه تخصصی آموزش مهارت‌های رقومی و هوش مصنوعی با تاکید بر اهمیت سازگاری مدارس با عصر دیجیتال، از طرح ملی آموزش مهارت‌های رقومی به‌عنوان حرکتی راهبردی یاد کرد که هدف آن تربیت نسل هوشمند و خلاق است.

مدیر آموزش و پرورش خوی، بیان کرد: در دنیای امروز، سواد رقومی یک مهارت جانبی نبوده و بخشی از سواد زندگی است و برای پیشرو بودن، باید از مصرف‌کننده‌ی فناوری به خالق و هدایتگر آن تبدیل شد.

فتحعلیلو ادامه داد: این همان رسالت اصلی آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب است یعنی تربیت نسلی آگاه اخلاق مدار و فناور و در این مسیر هوش مصنوعی نقطه عطف تحولات علمی و انسانی عصر ماست.

این مقام مسئول تصریح کرد: دیگر نمی‌توان از آن به عنوان پدیده آینده نگر یاد کرد هوش مصنوعی اکنون در متن زندگی و آموزش ما جاری است، اگر ما فرهنگیان در این عرصه حضور فعال نداشته باشیم دیگران مسیر ما را تعیین خواهند کرد.

وی یاد آور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بیاناتی در دیدار با اعضای دولت، اهمیت تسلط بر لایه‌های عمیق هوش مصنوعی را برجسته کردند و خطرات بهره‌بردار بودن صرف را یادآور شدند که این سخن عمیق، نقشه راه ما فرهنگیان است.

در این راستا، مدیر آموزش و پرورش خوی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید در صف نخست میدان علمی و تمدنی قرار گیرد، زیرا تربیت نیروی انسانی هوشمند و متعهد، زیربنای اقتدار ملی در عصر فناوری است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ما در خوی بر این باوریم که تحول دیجیتال اگر با روح تعلیم تربیت اسلامی پیوند بخورد می‌تواند برکات عظیمی در پی داشته باشد، اظهار داشت: در تلاشیم مدارس را به زیست‌بوم‌های رشد رقومی تبدیل کنیم، جایی که معلم راهبر یادگیری و مدیر طراح تحول است.

مدیر آموزش و پرورش تاکید کرد: دوران کنونی نیازمند تصمیم‌های بزرگ است،یا باید تماشاگر آینده باشیم یا معمار آن، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ملت‌هایی که در هوش مصنوعی پیش‌قدم شوند، آینده‌ی جهان را خواهند ساخت.

فتحعلی لو، در پایان خاطر نشان ساخت: این حرکت با ایمان، علم و تعهد، موجبات تربیت نسل هوشمند تمدن ساز ایرانی را فراهم کرده و آینده‌ای روشن برای آموزش و پرورش رقم خواهد زد.