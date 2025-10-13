معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: از این پس تمام بازارگاه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای می‌توانند سالن اعلام بار مجازی ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی نوشت: در چهارمین جلسه کمیته تسهیل کسب‌وکار‌ها به انحصار سالن‌های اعلام بار پایان داده شد.

وی افزود: از این پس، تمام بازارگاه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای می‌توانند سالن اعلام بار مجازی ایجاد کنند.

چیت ساز در پایان گفت: این موضوع گامی مهم به‌سوی شفافیت، عدالت و رقابت سالم در لجستیک ایران است.