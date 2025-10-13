پخش زنده
اولین رویداد بینالمللی خاطرهنویسی و روایتنگاری با عنوان «فصلی از رویش جوانهها» در اصفهان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: این رویداد بنا بر ضرورت جهاد تبیین و با هدف احیای فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در میان نسلهای امروز و آینده برگزار میشود.
مرضیه ذاکری با اشاره به محورهای موضوعی این رویداد ادامه داد: شرکتکنندگان در این فراخوان، میتوانند آثار خود را در قالبهای متنوع و با محورهایی همچون «از خون شهدا نخواهیم گذشت»، «نصرت الهی»، «سیلی سخت»، «فرهنگ زینبی»، «سید عزیز ما؛ سید حسن نصرالله»، «ملت ایران؛ عزیز و پیروز است»، «ایثار و ازخودگذشتگی»، «جهاد تبیین» و «خاک زرخیز، گنجینهای عظیم» ارسال کنند.
وی با بیان اینکه گستره اجرای این طرح بینالمللی است، عنوان کرد: مخاطبان رویداد، دانشآموزان دوره دوم ابتدایی، دورههای اول و دوم متوسطه، اولیاء، فرهنگیان و مدارس ایرانی خارج از کشور هستند.
وی از برگزاری آیین پایانی رویداد در سوم و چهارم بهمنماه ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: در این مراسم، از آثار برگزیده و صاحبان روایتهای برتر در سطح ملی و بینالمللی تجلیل می شود.
علاقهمندان میتوانند تا سیزدهم دیماه ۱۴۰۴ آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی asobs.ir ثبت و ارسال کنند.