دستگیری شرور سابقه دار در چرام
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری شرور سابقه دار و تحت تعقیب در شهرستان چرام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی گفت: در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر دستگیری متهم تحت تعقیب و متواری که دارای سوابق متعدد کیفری همچون ۱۳ سال حبس، شرارت مسلحانه، آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار بوده، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان چرام قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی سرفاریاب با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم را که به عنوان سرنشین یک دستگاه خودروی سایپا بوده در یکی از جاده های شهرستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.
صالحی تصریح کرد: از متهم یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.
وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی استان، خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند قاطعانه برخورد خواهد کرد.