فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری شرور سابقه دار و تحت تعقیب در شهرستان چرام خبر داد.

لویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی گفت: در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر دستگیری متهم تحت تعقیب و متواری که دارای سوابق متعدد کیفری همچون ۱۳ سال حبس، شرارت مسلحانه، آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار بوده، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان چرام قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی سرفاریاب با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم را که به عنوان سرنشین یک دستگاه خودروی سایپا بوده در یکی از جاده های شهرستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

صالحی تصریح کرد: از متهم یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.