۵۸۵ کیلوگرم شیشه در فرودگاه اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته شده به مواد مخدر از نوع شیشه در فرودگاه اصفهان با تلاش کارکنان پلیس فرودگاههای کشور کشف و ضبط شد.
رضا بنی اسدیفرافزود: کارکنان پلیس فرودگاه اصفهان هنگام پایش مرسولات پستی که آماده ارسال به یکی از کشورهای اروپایی بود، به ۴۴ بسته الیاف مشکوک و در خصوص احتمال حمل مواد مخدر به محتوای بار و فرد ارسال کننده مظنون شدند.
وی ادامه داد: با بهرهگیری از ابزارهای تخصصی و بررسی دقیقتر، این مقدار الیاف آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه، کشف و ضبط شد.
بنی اسدیفر گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و متهم برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.