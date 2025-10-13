آیین بزرگداشت شاعر بزرگ ایرانی، حافظ شیرازی، ۲۲ مهر ١۴٠۴، در تالار بزرگ و تاریخی سازگان سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه، با حضور وزرای فرهنگ دو کشور برگزار خواهد شد.

با حضور وزیر فرهنگ ایران و با همکاری ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین بزرگداشت شاعر بزرگ ایرانی حافظ شیرازی در چارچوب همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه و در چارچوب برنامه‌های سال فرهنگی ۲۰۲۵ دو کشور در آنکارا برگزار می‌شود.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

در این مراسم گروه موسیقی سازگان ملی ایران و سازگان ملی ترکیه با بهره گیری از اشعار حافظ، موسیقی اجرا می‌کنند. همچنین در بخش پایانی مراسم، از برخی استادان زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسان ترکیه‌ای تجلیل می‌شود.

مراسم بزرگداشت روز حافظ به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی کشورمان در ترکیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفارت کشورمان در آنکارا و بنیاد رودکی و با میزبانی و دعوت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برگزار خواهد شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر دو روزه به ترکیه علاوه بر حضور در این رویداد، دیدار‌هایی با وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و دیگر مقامات عالی این کشور خواهد داشت.

به منظور گسترش روابط فرهنگی ایران و ترکیه و با توجه به نام گذاری سال فرهنگی ایران و ترکیه، در ماه‌های آینده نیز برنامه‌های مختلفی در دو کشور برگزار می‌شود.