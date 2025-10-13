با حضور وزیر فرهنگ ایران و با همکاری ایران و ترکیه
آیین بزرگداشت لسانالغیب حافظ شیرازی در آنکارا برگزار میشود
آیین بزرگداشت شاعر بزرگ ایرانی، حافظ شیرازی، ۲۲ مهر ١۴٠۴، در تالار بزرگ و تاریخی سازگان سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه، با حضور وزرای فرهنگ دو کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین بزرگداشت شاعر بزرگ ایرانی حافظ شیرازی در چارچوب همکاریهای مشترک ایران و ترکیه و در چارچوب برنامههای سال فرهنگی ۲۰۲۵ دو کشور در آنکارا برگزار میشود.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.
در این مراسم گروه موسیقی سازگان ملی ایران و سازگان ملی ترکیه با بهره گیری از اشعار حافظ، موسیقی اجرا میکنند. همچنین در بخش پایانی مراسم، از برخی استادان زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسان ترکیهای تجلیل میشود.
مراسم بزرگداشت روز حافظ به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی کشورمان در ترکیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفارت کشورمان در آنکارا و بنیاد رودکی و با میزبانی و دعوت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برگزار خواهد شد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر دو روزه به ترکیه علاوه بر حضور در این رویداد، دیدارهایی با وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و دیگر مقامات عالی این کشور خواهد داشت.
به منظور گسترش روابط فرهنگی ایران و ترکیه و با توجه به نام گذاری سال فرهنگی ایران و ترکیه، در ماههای آینده نیز برنامههای مختلفی در دو کشور برگزار میشود.