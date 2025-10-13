پخش زنده
امروز: -
در قالب پویش ملی سلامت دهان و دندان ، جشن دندان شش در مدارس ابتدایی سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جشن دندان ۶ برای کلاس اولیها با هدف آگاهی بخشی به دانش آموزان درخصوص اهمیت مراقبت از دندانهای ۶ (آسیاهای بزرگ اول دائمی) ، پیشگیری از شیوع پوسیدگی دندانهای دائمی، آگاهیبخشی به والدین درباره زمان رویش دندان شش و ارتقای سلامت دانشآموزان پایه اول ، با همکاری آموزش و پرورش و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد.
مراد دوستمحمدیان رییس آموزش و پرورش شهرستان سمنان برگزاری طرح پیشگیرانه برای دانش آموزان را فعالیتی ارزشمند برای آگاهی بخشی به والدین در خصوص دایمی بودن دندانهای ۶ دانست.
وی با بیان اهمیت توجه به سلامت دانش آموزان ارتقای سطح سلامت فردی و اجتماعی آینده سازان کشور است گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مدارس شهرستان سمنان مراقبی بهداشت دارند.