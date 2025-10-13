پخش زنده
سفیر یمن در ایران گفت: هیچ تضمین واقعی برای پایبندی دشمن صهیونیست به هرگونه توافق و قول وجود ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم الدلیمی سفیر یمن در ایران در گفتوگو با شبکه تلویزیونی العهد تاکید کرد: هیچ تضمین واقعی برای پایبندی دشمن صهیونیست به هرگونه توافق و قول وجود ندارد.
ابراهیم الدلیمی سفیر یمن در ایران تاکید کرد: آنچه از دشمن صهیونیست سراغ داریم این است که با وجود هر توافقی او اهل کشتار و پیمان شکنی است. هیچ تضمین واقعی برای پایبندی دشمن صهیونیست به توافقها یا قول هایش وجود ندارد، به همین علت میانجیها و در رأس آنها کشورهای عربی و اسلامی و مشخصا قطر، مصر و ترکیه مسئولیت بزرگی درباره نظارت بر این توافق و اجرای آن و تداوم برقراری آتش بس و تداوم ارسال کمکها دارند. این کشورها و دیگر کشورهای عربی و اسلامی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ترامپ دیدار کردند و به نوعی بر مقاومت اسلامی حماس و مقاومت فلسطین اعمال فشار کردند، متقابلا باید بر دشمن صهیونیستی و آمریکاییها و حامیان این جنگ فشار بیاورند تا به تعهداتشان عمل کنند.
وی در ادامه افزود: اظهارات برخی از مسئولان صهیونیست شکنندگی این آتش بس و در رأس آنها وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و اسموتریچ وزیر دارایی را آشکار میکند. آنها تصریح کردند جنگ در منطقه و نه فقط در فلسطین ادامه دارد و آشکارا به جمهوری اسلامی ایران و یمن اشاره کردند و این یعنی مشکل اصلی موجودیت رژیم صهیونیستی و خصومت ورزی افراطی اش است. مسئله دیگر ایجاد اختلال در فهرست اسرایی که قرار است آزاد شوند. بازیهای رژیم صهیونیستی روشن است، اما اجازه دادن به نقض هر یک از بندهای توافقنامه، آشکارا به فروپاشی توافقنامه خواهد انجامید. این چیزی است که ما احساس میکنیم و شاهد آن هستیم.
الدلیمی در پاسخ به این سوال که موضع گیری یمن پس از توافقنامه چگونه بوده است؟ نیز گفت: موضع یمن مانند همان لحظات نخست پشتیبانی از ملت فلسطین و طوفان الاقصی است. ما به پشتیبانی ادامه میدهیم و رهبرمان عبدالملک بدرالدین الحوثی پنجشنبه گذشته در سخنرانی هفتگی اش اعلام کرد: موضع ما اکنون انتظار است. ما اوضاع را رصد میکنیم و همچنان نظارت خواهیم داشت تا واقعا از برقراری آتش بس و ارسال کمکها به فلسطین مطمئن شویم، در غیر این صورت ما در میدان حاضر خواهیم بود و هر قدر هم که فداکاری لازم باشد به نبرد پشتیبانی ادامه خواهیم داد. در حقیقت دشمن به چند علت به این تاکتیک رو آورده است که در رأس آن ثبات قدم و پایداری مردم فلسطین و فداکاریهای مقاومت در عرصههای مختلف، اعم از لبنان، یمن، عراق یا ایران بود.