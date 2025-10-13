پخش زنده
امروز: -
به همت سازمان فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش طرح ملی هم نوا در استان لرستان اجرا می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در این جلسه با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی گفت:شعار اصلی طرح همنوا، هر دانشآموز، یک مهارت است و این طرح ملی با هدف تربیت دانشآموزان توانمند، خلاق و مهارتمحور اجرا میشود تا نسل آینده بتواند در کنار آموزش نظری، مهارتهای کاربردی و شغلی لازم برای ورود به بازار کار را نیز فراگیرد.
سید عیسی سهرابی، افزود:دانشآموزان شرکتکننده در این طرح پس از گذراندن دورههای آموزشی، گواهینامه رسمی فنی و حرفهای دریافت میکنند و طرح همنوا برای دانشآموزان کاملاً رایگان است و در استان لرستان تاکنون ۵۵۱ دانشآموز در قالب ۹ هنرستان و ۲۳ رشته مهارتی در چهار شهرستان خرمآباد، کوهدشت، دورود و چگنی در حال مهارتآموزی هستند.
وی در تشریح اهداف طرح ملی همنوا خاطرنشان کرد:هدف از اجرای این طرح، ایجاد پیوند میان آموزش نظری و مهارتی، شناسایی استعدادهای فنی دانشآموزان، افزایش انگیزه تحصیلی، و فراهم کردن بستر اشتغال پایدار برای نسل جوان است و این برنامه گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ضروری است از ظرفیتهای استان در اجرای این طرح بیش از پیش استفاده شود و سایر شهرستانها نیز به اجرای آن بپیوندند.
سهرابی همچنین، برگزاری نشستهای توجیهی و آموزشی برای مربیان آموزشدهنده از برنامههای مهم در ادامه مسیر را مهم دانست.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای لرستان، هم ضمن اعلام آمادگی این اداره کل گفت:سازمان آموزش فنی و حرفهای لرستان با تمام ظرفیت در اجرای طرح ملی همنوا همکاری میکند و این طرح، پیوند میان آموزش رسمی و مهارتافزایی را تقویت کرده و زمینهساز اشتغالپذیری دانشآموزان در آینده خواهد بود.
الهبخش اداوی، افزود: تجربه اجرای موفق این طرح در لرستان میتواند به عنوان یکی از استانهای فعال در کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: طرح ملی همنوا با هدف توسعه مهارتآموزی در میان دانشآموزان متوسطه دوم، در سراسر کشور در حال اجرا است.