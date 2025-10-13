روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی باعنوان سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری، راهی برای کاهش اثرات بلایای طبیعی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مقابله با بحران‌ها گفت: هر شهروند آگاه و آموزش‌دیده، یک امدادگر بالقوه است.

بیژن طاهری افزود: کاهش اثرات بلایای طبیعی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مردم است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید به اهمیت آموزش، پیشگیری و ارتقای تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی توجه کنیم.