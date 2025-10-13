پخش زنده
۱۲۹ واحد مسکونی آسیب دیده از زمین لرزه ۱۴۰۱ در خراسان جنوبی به مرحله نازک کاری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به زمین لرزه آذر و دی ماه سال ۱۴۰۱ در شهرستانهای طبس و بشرویه، گفت: در این زمین لرزه در مجموع ۶۵۰ واحد شامل ۱۰۰ واحد شهری و ۵۵۰ واحد روستایی در ۴۹ روستا و ۳ شهر آسیب دیدند.
تنها افزود: تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده انجام شده و معرفی به بانک متقاضیان در در حال انجام است.
وی گفت: از ۱۹۱ واحد مسکونی در مرحله نازک کاری، ۱۵۵ واحد در بشرویه و ۳۳ واحد در طبلس است.
تنها افزود: برای واحدهای شهری مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت با نرخ سود ۶ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله، ۳۰ میلیون تومان تسهیلات معیشتی با بازپرداخت ۷ ساله، ۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض احداثی و ۱۵ میلیون تومان کمک بلاعوض معیشتی در نظر گرفته شده است.
به گفته تنها برای واحدهای روستایی، نیز ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت با نرخ ۵ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله، ۳۰ میلیون تومان تسهیلات معیشتی با بازپرداخت ۷ ساله، ۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض احداثی و ۱۵ میلیون تومان کمک بلاعوض معیشتی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در مجموع تاکنون ۴ هزار و ۴۸۰ واحد در حوادث طبیعی با اعتبار بیش از ۵۱ میلیارد تومان در استان بازسازی شده است.
۱۳ اکتبر مصادف با ۲۱ مهرماه (روز بین المللی) و ۵ دی ماه (روز ملی) کاهش اثرات بلایای طبیعی است.