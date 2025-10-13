به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هشدار داد: با توجه به تجاربی که منطقه ما در چند دهه اخیر داشته، بدعهدی مکرر رژیم صهیونیستی و به ویژه بیش از ۴۵۰۰ نقض آتش بس این رژیم در لبنان می‌طلبد که دغدغه‌مندان صلح با چشمان باز مراقبت کنند که این رژیم، عادت دیرینه در نقض عهد و اقدام‌های جنایتکارانه اش را در غزه، تکرار نکند.

وی گفت: با این که بمباران‌ها در غزه تا حدی متوقف شده الان شاهد عمق و شدت جنایت‌هایی هستیم که در دو سال اخیر رخ داده؛ آواربرداری‌ها نشان می‌دهد که چه تعداد از مردم فلسطین در این مدت به انحای مختلف به شهادت رسیدند.

بقائی: لزوم استقلال عمل اروپایی‌ها

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اروپایی‌ها باید نشان دهند که از استقلال عمل و توانمندی لازم برای تصمیم‌گیری برخوردارند تا به عنوان طرف مذاکراتی معتبر، شناخته شوند.

آقای بقائی در نشست خبری در پاسخ به اقدام‌های ضد ایرانی اروپا و ادعا‌های همزمان آنان برای مذاکره با ایران گفت: سفرای ما برای مشورت فراخوانده شدند و پس از برگزاری جلسه‌های مختلف به محل ماموریت شان برگشتند.

وی همچنین بیانیه ۳ کشور اروپایی را تکراری دانست و تصریح کرد: این گزاره‌ها، کلیشه‌ای است که موضوعیت ندارد و در آن حسن نیت وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره موضع وزارت امور خارجه درخصوص مذاکره با آمریکا گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن سوابق قبلی و تعاملات با کشور‌ها تصمیم گیری کند. درباره کاخ سفید در چند دهه اخیر، تجربه خیلی تلخی داریم و به ویژه در چهار، پنج ماه گذشته، شاهد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان بودیم.

آقای بقائی گفت: در آینده با چشمان باز و در چارچوب مصالح و منافع ایران با هر طرفی که به جمع بندی برسیم که دیپلماسی و گفت‌و‌گو، منافع ملی را تامین می‌کند، تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

کنایه بقائی به اعطا کنندگان جایزه نوبل صلح

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد معیار‌های اعطای جایزه نوبل صلح گفت: ممکن است نتانیاهو هم سال آینده مدعی جایزه نوبل صلح شود.

آقای بقائی درباره اعطای این جایزه به فرد مخالف دولت ونزوئلا گفت: این جوایز نمی‌تواند ملاک تشخیص صلح دوستی یا مخالفت با صلح باشد. کسانی که نامزد می‌شوند سابقه روشنی در پیشبرد صلح نداشتند.

وی تصریح کرد: افرادی در طول تاریخ این جوایز را دریافت کردند که اتفاقا سوابق سوال برانگیزی درباره صلح داشتند. فهرست را نگاه کنید برخی سران رژیم صهیونیستی و مقام‌های آمریکایی که سابقه جنگ افروزی دارند این جایزه را دریافت کردند!

به علت مصالح کشور در اجلاس شرم الشیخ حضور نخواهیم داشت

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره علل حضور نیافتن ایران در نشست شرم الشیخ گفت: ما دعوتنامه‌ای را از جانب رئیس جمهور مصر دریافت کردیم، همه جوانب به دقت؛ بررسی، ابعاد مثبت و منفی هرگونه تصمیم‌گیری سنجیده شد و در نهایت به تصمیمی که مصالح کشور را تامین کند رسیدیم.

۲۶ مهر؛ زمان پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است

آقای بقائی درباره زمان پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم گفت: ۲۶ مهر؛ تاریخ پایان این قطعنامه و محدودیت‌های مندرج در آن است و فکر می‌کنیم که این قطعنامه در موعد مقرر باید خاتمه یابد.

شورای امنیت، تصمیمی را درباره بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اتخاذ نکرده است

وی افزود: شورای امنیت، تصمیمی را درباره بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اتخاذ نکرده است؛ آن چه در این باره، مطرح شده، محصول اقدام سه کشور اروپایی است. قطعنامه‌ایی که خلاف خواست سه کشور اروپایی در این باره امضا شده بود با مخالفت صریح چین و روسیه مواجه شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد: از لحاظ حقوقی، شاهد آشفتگی در شورای امنیت هستیم که مسئولیتش برعهده سه کشور اروپایی است که این روند را آغاز کردند.

آقای بقائی درباره اقدام عملی روسیه و چین در پی اعمال اسنپ بک هم گفت: مصداق اقدام عملی و نگاه کشورها، موضع گیری‌هایی است که به صراحت در قالب ارسال نامه سه جانبه روسیه، ایران و چین به شورای امنیت انجام شد. اگر به این موضوع اهتمام نداشتند حتما به این صراحت، موضع گیری نمی‌کردند.

لزوم روشنگری عمان درباره مباحث پیرامون آب صادراتی ایران به عمان

آقای بقایی همچنین درباره مباحث پیش آمده درباره آب صادراتی ایران به عمان گفت: موضوع، آبروی شرکت ایرانی است که در این روند، مخدوش شد. دیروز، کاردار موقت سفارت عمان را به وزارت امور خارجه دعوت کردیم و خواستیم که هر چه سریع‌تر در این باره، روشنگری کنند.

وی افزود: قبلا هم در تماس سفارتمان در مسقط با مراجع ذی‌صلاح عمانی، این را مطرح کرده بودیم. این اقدام، ناشی از انتقام جویی بوده که رسانه‌های عمانی، بدون بررسی حداقلی، بلافاصله پس از اتفاقی که متأسفانه منجر به فوت برخی شد در این باره نتیجه گیری کردند.

تاکید بقائی بر حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مادام که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان محقق نشود نمی‌توان به پایان جنایت‌ها علیه آنان، امید داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای بقائی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره طرح به اصطلاح صلح ترامپ برای غزه گفت: موضع ایران در دو بیانیه، خیلی واضح بیان شد. ما از هر اقدام و تحرکی که باعث توقف کشتار و نسل کشی در غزه شود همیشه حمایت می‌کنیم. خواسته اصلی ما توقف جنایت‌ها در غزه، رفع حصر و ارسال کمک‌های انسانی به این منطقه است.

وی افزود: ما در چند نوبت، خواستار برگزاری اجلاس سازمان همکاری شدیم و همواره این موارد را درخواست کردیم و از همگان خواستیم که کمک کنند. البته این‌ها نیاز‌های فوری است و هر روزی که کشتار متوقف شود به نفع جامعه بشری است، چون رویداد‌های ۲ سال اخیر در غزه، تعرض به اخلاق و انسانیت بود، اما این پایان ماجرا نیست.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی یادآور شد: ۷ اکتبر در خلاء اتفاق نیفتاد، پس صورت مسئله باید همواره جلوی چشمان ما باشد.

آقای بقائی همچنین، بازداشت اعضای کاروان صمود را اقدامی تروریستی دانست و افزود: نحوه حمله به کاروان و بازداشت اعضای آن و گزارش‌های متعددی که دال بر شکنجه و برخورد نامناسب با آنان بوده، همه از منظر حقوق بشری، قابلیت پیگرد دارد که بخشی بر عهده دولت‌های متبوع بازداشت شدگان است، اما با توجه به نقض هنجار‌های بین‌المللی، پیگیری این موضوع؛ مسئولیتی جهانی است که نمایندگان کشور‌ها باید در نشست‌های بین المللی آن را مطرح کنند.

وی همچنین درباره پرونده خانم اسفندیاری و توافق با فرانسه برای تبادل زندانیان دو کشور گفت: درباره خانم اسفندیاری به طور جدی، پیگیر موضوع هستیم. مقدمات کار از جانب ما فراهم است و امیدواریم وی هرچه سریعتر آزاد شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره درگیری میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد: امنیت و ثبات در محیط پیرامونی برای ما فوق‌العاده مهم است. دو کشور همسایه ما هستند و هرگونه تنش می‌تواند تبعات فراتر از مرز‌های دو کشور داشته باشد. دیروز در بیانیه‌ای، موضع خود را اعلام و خواستار خویشتنداری و گفت‌وگوی دو طرف شدیم و اینکه اختلاف‌های دو کشور از طریق گفت‌و‌گو و تعامل، حل و فصل شود.