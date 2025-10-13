به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون سلامت دامپزشکی خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست امسال هفت میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در سالن‌های مرغداری استان انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۶ میلیون قطعه برسد که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.

علی اکبر دلیرصحرایی افزود: میزان جوجه‌ریزی در سالن‌های مرغداری استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش یافته و با این روند، نگرانی درباره تامین گوشت مرغ در استان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در سالن‌های مرغداری استان انجام شد.

وی تاکید کرد: ادامه روند افزایش جوجه‌ریزی و نظارت مستمر بر سلامت دام‌ها و مرغ‌ها، می‌تواند امنیت غذایی استان را تضمین کند و بازار گوشت مرغ را در شرایط امن و پایدار حفظ کند.