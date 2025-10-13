پخش زنده
بیش از ۶۵ واحد مسکونی در قالب طرح کلید به کلید در بافتهای فرسوده کاشان ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان که با حضور مسئول بازآفرینی راه و شهرسازی استان برگزار شد، گفت:این طرح با هدف تسهیل نوسازی بافتهای فرسوده امکان تهاتر اراضی مالکان با اراضی دولتی را با تخفیف ۴۰ درصدی فراهم میکند و یکی از برنامههای مهم پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه است.
مجتبی راعی افزود: مشوقهایی از سوی شهرداریها برای نوسازی واحدها در نظر گرفته شده استکه شامل تخفیف در صدور پروانه ساختمانی، تسهیل مقررات ساختوساز و همراهی دستگاههای خدماترسان است.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب به شهروندان از طریق شهرداریها تأکید کرد و گفت: واگذاری اراضی غیر بازآفرینی به شهرداریها متناسب با نیاز بافتهای فرسوده در حال بررسی است تا ظرفیتهای جدیدی برای طرحهای مشترک ایجاد شود.
فرماندار کاشان افزود: تعریف طرحهای اقدام مشترک با مشارکت شهرداری، اداره راه و شهرسازی و سایر دستگاههای خدماتی پس از تصویب در ستاد شهرستانی برای تأیید نهایی به ستاد استانی ارسال میشود.
راعی همچنین اعلام کرد از مجموع ۶۴۰۰ هکتار وسعت کاشان، ۱۲۴۷ هکتار بافت فرسوده است و شهرداریها موظف شدهاند اولویتهای خود را در سامانه بارگذاری کنند.
رئیس اداره نظارت بر اجرای طرحهای مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان اصفهان، نیز گفت: از ۱۶۸ شهر دارای مصوبه بافت تاریخی در کشور، ۳۳ شهر در استان اصفهان قرار دارند و برای تشویق بافتهای تاریخی بسته تشویقی تدوین شده است.
سید عبدالرضا لقمانی افزود: در چارچوب این بسته ۵۵۰ تن قیر رایگان به کاشان و شهر جوشقان قالی اختصاص و راهکارهایی برای احیا و تقویت سکونت در بافتهای تاریخی، تولید مسکن و رفع موانع کالبدی پیشبینی شده است.
وی گفت: در استان اصفهان حدود ۱۱ هزار هکتار بافت فرسوده و تاریخی وجود دارد و از سال ۱۴۰۱ تاکنون برای بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده استان پروانه ساختمانی صادر شده است.