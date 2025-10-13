به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارکستر کامرفیلارمونی تهران، با حضور جمعی از نوازندگان جوان سازهای زهی تشکیل شده است و با رویکردی حرفه‌ای به اجرای آثاری از آهنگسازان بین‌المللی و ایرانی می‌پردازد. از ویژگی‌های بارز این ارکستر، اجرا بدون رهبر ارکستر است و نوازندگان با هماهنگی و تجربیات به دست‌آمده در تمرینات، به اجرای قطعات می‌پردازند.

ارکستر کامر فیلارمونی تهران در چهارمین اجرای خود، با حضور آرش اسدنژاد به عنوان سرپرست و کاپل مایستر (کنسرت مایستر و سولیست)، آوا جلال‌پور و عسل سوزنی (سولیست ویولن) و ۲۴ نفر از نوازندگان ساز‌های ویولن، ویولا، ویلنسل، کنترباس و ساز‌های کوبه‌ای، آثاری از آروو پرت، فیلیپ گلس، تاکاشی یوشیماتسو، استیو رایش و ولادیمیر مارتینف پروژه‌ای را با عنوان «مهراب» پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

کنسرت ارکستر کامرفیلارمونی تهران به سرپرستی آرش اسدنژاد و مدیریت اجرایی امیرعلی توحیدی، از ساعت ۲۰ شامگاه ۲۴ و ۲۵ مهر ماه در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های آن را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.