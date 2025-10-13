پخش زنده
اجرای طرح بازرسی از واحدهای صنفی بویژه مراکز فروش برنج در دامغان تشدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرماندار دامغان با بیان اینکه با گران فروشان برنج برخورد می شود گفت : قیمت برنج هندی کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی کیلویی ۶۶ هزارو ۳۰۰ تومان است و فروش بیش از این قیمت تخلف است و با گران فروشان به شدت برخورد می شود .
نوچه ناسار گفت : در یک ماهه اخیر بیش از ۷۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۷۵ مورد تخلف ثبت شده است .
به گفته وی ، به دستور تعزیرات حکومتی ۱۰ واحد صنفی نیز پلمب شده است .
مردم میتوانند با مشاهده هر گونه گران فروشی موارد را با تلفنهای ۱۲۴ و ۱۳۵ مطرح کنند