بیش از ۱۱ هزار سند دفترچهای تا پایان شهریور در خراسان جنوبی به سند تک برگ تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی تاکید کرد: اسناد دفتر چهای فاقد اعتبار است، برای حدنگاری اقدام کنید.
ابراهیمی گفت: یکی از مهمترین وظایف این در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، تبدیل اسناد سنتی به فرمت نوین و مطمئن حدنگاری است.
وی افزود: تا پایان شهریور ۱۱ هزار و ۷۸۲ فقره سند مالکیت دفترچهای به سند تک برگ تبدیل و صادر شده است که نشان از همکاری و استقبال مردم از این طرح ملی دارد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: تثبیت مالیکت افراد بدون سند در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر از دیگر اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که در این رابطه برابر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تعداد هزار و ۶۰۲ فقره سند تک برگ جدید در این مناطق در خراسان جنوبی صادر شده است.
وی با تاکید بر سیاستهای کلان سازمان ثبت در راستای الکترونیکی کردن خدمات و ارتقاء امنیت حقوقی گفت: با توجه به پایان مهلتهای تعیین شده در قانون و منع خدمات دهی به اسناد دفترچهای، به عموم مردم استان توصیه میک شود هرچه سریعتر نسبت به تک برگ کردن اسناد قدیمی خود اقدام کنند.