موج مصرف و نگرانیهای فزاینده در سالهای اخیر، شاهد افزایش بیسابقهای در مصرف مکملهای ورزشی بودهایم. این مواد که با هدف بهبود عملکرد، افزایش حجم عضلات، یا تسریع ریکاوری مصرف میشوند، اگرچه پتانسیل مثبتی در کنار تمرینات منظم دارند، اما تبدیل به یک بازار پررونق و در عین حال پرخطر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با افزایش مصرف مکملهای ورزشی در میان ورزشکاران، کارشناسان تغذیه و مسئولان حوزه سلامت نسبت به خطرات ناشی از تهیه و مصرف غیرمجاز این محصولات هشدار دادند. تأکید آنان بر تهیه مکمل تنها از داروخانههای معتبر و پرهیز از خرید از باشگاههاست.
آیداغفاری کارشناس تغذیه گفت : استفاده صحیح از مکملهای ورزشی میتواند در بهبود عملکرد ورزشکاران مؤثر باشد، اما در صورت مصرف نادرست یا تهیه از منابع نامعتبر، ممکن است آسیبهای جدی به سلامت فرد وارد شود. وی تأکید کرد که مکملها باید تنها از مراکز معتبر تهیه شوند و مصرف خودسرانه آنها بدون مشورت با متخصص تغذیه یا پزشک، خطرناک است.
در همین راستا آزاده ناظری مدیر اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ، گفت: تنها داروخانهها مجاز به عرضه مکملهای ورزشی هستند و تهیه این محصولات از سایر مکانها، حتی اگر از نظر کیفیت مناسب باشند، غیرقانونی است.
مهدی یزدی مسئول باشگاههای ورزشی استان گفت: هیچیک از باشگاههای ورزشی اجازه فروش مکمل ندارند و در صورت مشاهده چنین تخلفی، با باشگاه برخورد قانونی خواهد شد.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که بازار مکملهای ورزشی روز به روز گستردهتر میشود و بسیاری از ورزشکاران، بهویژه جوانان، بدون آگاهی کافی اقدام به مصرف آنها میکنند.
در پایان عباس صارمی سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان هم گفت: ورزشکاران می توانند برای مشاوره رایگان در خصوص مسائل ورزشی به این اداره مراجعه کنند.