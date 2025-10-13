به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این رویداد با هدف تبادل تجربه، یادگیری متقابل، گسترش فرهنگ تعالی و ارتقای سطح بلوغ سازمانی کشور به مدت دو روز در گل‌گهر به کار خود پایان داد.

در این مراسم ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر،داشتن انگیزه لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی گل گهر در سطح ملی و بین‌المللی را مهم خواند

وی با اشاره به نقشه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه گل‌گهر افزود: «این نقشه ۱۵ سال پیش تنها پیشنهادی روی کاغذ بود، اما امروز شاهد اجرای کامل و موفق آن هستیم؛ دستاوردی که بدون همدلی، همراهی و تلاش کارکنان امکان‌پذیر نبود

در ادامه مراسم، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور، ضمن قدردانی از دستاوردهای گل‌گهر گفت این شرکت صنعتی و معدنی امروز نمونه بارزی از موفقیت در دل کویر است که مدیران ان با تاکید بر باورهای سازمانی توانستند نقش مهمی در توسعه صنایع در کشور ایفا کنند.

در این رویدادموضوعاتی همچون چالش‌های استقرار مدل‌های تعالی، خودارزیابی و بهبود فرآیند حضور در جایزه تعالی در قالب شش کارگروه تخصصی برگزار شد.