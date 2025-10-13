پخش زنده
استاندار اردبیل از امضای تفاهمنامه همکاری میان استانداری و شرکت هواپیمایی کیشایر با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی و تقویت جایگاه گردشگری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در جلسه امضا تفاهمنامه همکاری با شرکت هواپیمایی کیش ایر، اظهار کرد: تفاهمنامه همکاری میان استانداری و شرکت هواپیمایی کیشایر با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی و تقویت جایگاه گردشگری استان امضا شد.
وی افزود: هدف از این تفاهمنامه را گسترش پروازهای داخلی و افزایش پروازهای رفتوبرگشت از فرودگاه اردبیل به مقاصد مختلف عنوان کرد و گفت: براساس مفاد توافق، ۲ طرف متعهد شدند در زمینه ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه خطوط پروازی، ارتقای خدمات به مسافران و جذب گردشگر همکاری مؤثری داشته باشند.
استاندار اردبیل با قدردانی از همکاری شرکت هواپیمایی کیشایر، افزود: راهاندازی پروازهای جدید، بهویژه به مقاصد گردشگری و تجاری، نقش مهمی در رونق اقتصادی استان اردبیل و افزایش حضور سرمایهگذاران و گردشگران خواهد داشت.
ابوالفضل اسناوندی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیشایر نیز با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری استان اردبیل بیان کرد: این شرکت آمادگی دارد با حمایت استانداری، پروازهای منظم از اردبیل به شهرهای مختلف کشور برقرار کرده و کیفیت خدمات پروازی را ارتقا دهد.
گفتنی است از اوایل مهر سال جاری پرواز مستقیم اردبیل - کیش توسط شرکت هواپیمایی کیشایر راهاندازی شد که زمینهساز توسعه همکاریهای هوایی و گردشگری بین ۲ منطقه شده است.