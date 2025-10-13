با جوجه ریزی دو میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه در نیمه نخست امسال در کاشمر، بیش از پنج هزار تن گوشت مرغ تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۵ هزار تن گوشت مرغ در این شهرستان تولید شده است.

کاظم قربان پور با اشاره به وجود ۴۲ واحد پروش مرغ گوشتی در شهرستان کاشمر افزود: با هماهنگی های انجام شده توسط جهاد کشاورزی با تعاونی ها و تولیدکنندگان در ۶ ماهه نخست امسال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای خودکفایی و کاهش وابستگی، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، تولید محصول با ارزش افزوده بالا و از همه مهم تر توسعه زنجیره های تولید از اصلی ترین برنامه های جهاد کشاورزی در حوزه تولید گوشت مرغ است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با اشاره به وجود بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ شرق کشور در کاشمر بیان کرد: ظرفیت باالقوه این زنجیره نه تنها باعث رفع نیاز شهرستان شده است بلکه با همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و افزایش تولید، این محصول به مرکز استان و سایر شهرستان ها صادر شده است.

قربان پور تامین نهاده ها، وجود بیماری ها، نوسانات قیمت در بازار و ناترازی انرژی را از مهم ترین مشکلات این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود چالش های فراوان پیش روی این صنعت، مرغداران شهرستان موفق شده اند خودکفایی کاشمر در تولید گوشت مرغ را حفظ کنند.

وی ظرفیت جوجه ریزی شهرستان در هر دوره را بیش از یک میلیون و ۸۳۵ هزار قطعه عنوان و خاطرنشان کرد: صنعت تولید گوشت مرغ در شهرستان های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های بسیار، امروزه به جایگاه قابل قبولی در استان و حتی کشور دست یافته است.