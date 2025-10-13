به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه با بیان اینکه خدمات رسانی به کشاورزان و روستائیان از مهم‌ترین فعالیت‌های شبکه تعاونی روستایی مسجدسلیمان محسوب می‌شوند، گفت: در همین راستا، در نیمه نخست امسال بیش از ۷۱۷ تن آرد روستایی در شهرستان توزیع شد.

وی اظهار داشت: خدمات شبکه تعاون روستایی ضمن کمک به بهبود معشیت زندگی روستائیان، یکی از راهکار‌های مهم در ممانعت از مهاجرت روستائیان به شهر‌ها محسوب می‌شود.