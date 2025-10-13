رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن بازدید از غرفه میراث فرهنگی فارس در نمایشگاه اکسپو، بر ضرورت استمرار این فعالیت‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الله ایوبی در جریان نمایشگاه اکسپو، با حضور در غرفه میراث فرهنگی فارس از نزدیک روند معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان فارس را ارزیابی کرد.

مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این بازدید با اشاره به اهمیت نمایش میراث فرهنگی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، غرفه فارس را نمونه‌ای موفق از تلفیق هنر، صنایع دستی و فرهنگ غنی این منطقه دانست.

وی طراحی غرفه را به گونه‌ای توصیف کرد که به خوبی عطر و بوی میراث ماندگار ایران را منتقل می‌کند و توانسته است توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کند.

ایوبی، ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران در برپایی این غرفه، گفت: حضور فعال و مستمر استان فارس در چنین نمایشگاه‌هایی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور و توسعه گردشگری ایفا می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت استمرار این فعالیت‌ها تاکید کرد و افزود: انتظار می‌رود میراث فرهنگی برجسته فارس، به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی کشور، بیش از پیش در نمایشگاه‌های بین‌المللی معرفی شود.

نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه استان فارس (اکسپو شیراز)، تا ۲۳ مهرماه میزبان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد بود.