خلیج فارس مواج و متلاطم میشود
هواشناسی بوشهر از آرامش جوی و دریایی استان خبر داد و پیشبینی کرد: از ظهر سهشنبه دوباره وزش بادهای شمالی شدت میگیرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا ظهر سهشنبه، وضعیت دریایی بهنسبت آرامی بر استان حاکم است.
علیرضا بهادری افزود: از بعدازظهر سهشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه با وزش باد بهنسبت شدید شمال غربی، سواحل استان مواج پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست. همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه نیز فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعتها مواج خواهند بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را متغیر، در ابتدا جنوب غربی بهتدریج شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
به گفته بهادری، فردا در بندر بوشهر زمان جزر دریا ساعت ۰۷:۵۹ دقیقه خواهد بود.