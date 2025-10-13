به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صبح امروز و در آستانه سالروز تأسیس بیمه سلامت، رئیس و کارکنان این سازمان در شهرستان خوی با حضور در دفتر فرماندار ویژه خوی با غلامحسین آزاد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی، با تأکید بر اهمیت گسترش خدمات بیمه‌ای در جامعه، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست‌جمهوری و استاندار آذربایجان غربی، گسترش چتر حمایتی بیمه‌ها در اولویت قرار دارد و باید تمام اقشار جامعه به‌ویژه قشر‌های مستضعف از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی افزود: بیمه سلامت با تحت پوشش قرار دادن بخش عمده‌ای از خدمات پزشکی پرکاربرد، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی مردم دارد و باید این روند با جدیت تداوم یابد.

در ادامه این دیدار، رئیس و کارکنان بیمه سلامت شهرستان خوی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حمایتی این سازمان ارائه کردند و به تشریح خدمات انجام‌شده در راستای افزایش سطح پوشش بیمه‌ای و کاهش هزینه‌های درمانی مردم پرداختند.