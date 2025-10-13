به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه بیرجند در نشست خبری گفت: اولین همایش در بیرجند، همایش دوم در دانشگاه سیستان و بلوچستان و همایش سوم نیز در کرمان در سال‌های قبل برگزار شده است.

خامسان افزود: این همایش با همکاری دانشگاه بیرجند ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری، نمایندگی وزارت خارجه برگزار می شود.

وی کویر لوت را یکی از آثار ثبت شده در یونسکو دانست و گفت: هیئت‌ها و دانشگاه‌هایی از خارج از کشور به صورت مجازی و دانشگاه‌های داخل کشور در این همایش حضور خواهند داشت.