برداشت خیار سبز پاییزه از ۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان مهر آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: برداشت خیار سبز کشت پاییزه شهرستان مهر از نیمه اول مهر آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.
محمد محمودی افزود: امسال کشاورزان بخشهای وراوی، مرکزی، گلهدار و اسیر شهرستان مهر بیش از ۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی خود را به کشت خیار سبز اختصاص دادند.
او ادامه داد: پیش بینی میشود بیش از ۷۰۰ تن از این محصول از این منطقه برداشت و و بازار ارسال شود.