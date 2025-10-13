پخش زنده
جانشین فرمانده بسیج اقشار سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: اجلاسیه ۱۵۰۰ شهید اقشار و تشکلهای مردمی خراسان شمالی با حضور سخنران و مداحان کشوری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد براتی گفت: این اجلاسیه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا برگزار میشود.
جانشین فرمانده بسیج اقشار سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: در این مراسم، سردار محمد طهرانی مقدم (برادر پدر موشکی ایران) به عنوان سخنران ویژه و حاج احمد واعظی به عنوان مداح حضور خواهند داشت.
سرهنگ براتی زمان برگزاری این اجلاسیه را چهارشنبه ساعت ۱۸ در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد اعلام کرد و گفت: این برنامه بخشی از سلسله اجلاسیههای کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی است.