به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد براتی گفت: این اجلاسیه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده بسیج اقشار سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: در این مراسم، سردار محمد طهرانی مقدم (برادر پدر موشکی ایران) به عنوان سخنران ویژه و حاج احمد واعظی به عنوان مداح حضور خواهند داشت.

سرهنگ براتی زمان برگزاری این اجلاسیه را چهارشنبه ساعت ۱۸ در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد اعلام کرد و گفت: این برنامه بخشی از سلسله اجلاسیه‌های کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی است.