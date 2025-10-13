نوآوری در شیوه تدریس ریاضی در برنامه «هیچ وقت دیر نیست»، فیلم سینمایی «فرمانده سالواتوره»، مستند «روی سر، روی دست» و پخش زنده فوتبال ایرلند شمالی و آلمان از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خلاقیت در تدریس، مشارکت خانواده و پیوند نسل نوآور آموزش، سه ضلع مهم قسمت جدید از برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» است که این بار با حضور معلمی خلاق و نخبگانی از شیراز روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

دوشنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح، یکی دیگر از قسمت‌های برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» پخش می شود.

در این قسمت، مریم السادات موسوی‌پور، معلم خلاق درس ریاضی پایه سوم به همراه گروهی از دانش‌آموزان و مادران، با اجرای شیوه‌ای نوآورانه در آموزش، مهمان این برنامه خواهد بود.

این قسمت همچنین میزبان میلاد ریحان‌پور، منتخب جشنواره ملی اصلاح روش آموزشی و تحول در محیط‌های یادگیری نیز خواهد بود تا از تجربیات خود در زمینه بهبود فضای آموزشی بگوید.

برنامه این هفته بر محور موضوعاتی، چون نوآوری در تدریس، اهمیت نقش خانواده در آموزش، و الهام‌بخشی به دیگر معلمان و دانش‌آموزان طراحی شده و تلاش دارد تا الگو‌های موفق آموزش در کشور را معرفی کند.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» از تولیدات شبکه آموزش سیما، با هدف ارتقای انگیزه، مهارت‌آفرینی و مشارکت فعال معلمان و خانواده‌ها در آموزش و پرورش نسل نو تولید و پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «فرمانده سالواتوره»

فیلم سینمایی «فرمانده سالواتوره» با گویندگی ۲۰ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه زندگینامه، تاریخی، جنگی و درام محصول ایتالیا و بلژیک در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن علی شریفی است. رضا آفتابی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، بهروز علی محمدی، فاطمه غزنوی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، علی منصوری راد، غلامرضا مهرزادیان، علی همت مومیوند، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این سریال درباره ژنرال «سالواتوره تودارو» است که در جنگ جهانی دوم، سربازان خود را فرماندهی می‌کند. در این راه موانع و چالش‌ها زیادند (آزاد کردن مین‌های دریایی، اسراء و...)، اما فرمانده، از پس تمامی این چالش‌ها با اتکاء بر کاریزمای خود بر می‌آید.

شبکه‌ نمایش، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.

مستند «روی سر، روی دست»

مستند «روی سر، روی دست» با نگاهی به زندگی شهید والامقام اکبر خردپیشه شیرازی، سه‌شنبه شب (۲۲ مهر) ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه قرآن سیما پخش خواهد شد.

این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «علیرضا سبحانی» به روایت زندگی شهید خردپیشه، روحانی مبارز و فرمانده دلاور، از زبان خانواده، همرزمان و نزدیکان شهید می‌پردازد و بخش‌هایی کمتر دیده‌شده از نقش‌آفرینی او در دوران دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

شهید شیرازی در بیستم آبان سال ۱۳۳۴ در روستای علی آباد کوشک بخش ده بید استان فارس دیده به جهان گشود، در سال ۱۳۵۳ وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی خود را در مدرسه علمیه آیت الله گلپایگانی آغاز کرد.

در سال ۱۳۵۸ به عضویت سپاه پاسدارن درآمد و در سال ۱۳۶۰ به سمت جانشین فرمانده واحد عملیات سپاه قم منصوب شد.

این شهید والامقام پس از مسئولیت‌های مختلف در سال ۱۳۶۳ به سمت فرماندهی یگان دریایی لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب (ع) قم منصوب شد و آخرین سمت ایشان، انتصاب به سمت فرمانده پادگان آموزشی شهدای عملیات خیبر قم در سال ۱۳۶۴ بود.

وی قبل از انقلاب اسلامی نیز در فعالیت‌های سیاسی ضد حکومت پهلوی، فعالیت‌های مستمری داشت.

شهید خردپیشه شیرازی در چهارم دی ماه سال ۱۳۶۵ در جزیره بوارین در کنار نهر خین در عملیات کربلای ۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در روز یکم بهمن همان سال، پیکر مطهرش بعد از آزادسازی منطقه در عملیات کربلای ۵ به شهر مقدس قم منتقل شد و در گلزار علی بن جعفر (ع) به خاک سپرده شد.

شهید اکبر خردپیشه شیرازی، به جهت طلبه بودنش در بین رزمندگان به «شیخ اکبر» معروف بود.

این مستند فرصتی است برای شناخت بیشتر یکی از چهره‌های مخلص دفاع مقدس که هم در میدان علم و هم در میدان جهاد حضوری موثر و الهام‌بخش داشت.

برنامه «لذت فوتبال»

شبکه ورزش در چارچوب مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب دیدار بین دو تیم ایرلند شمالی و آلمان را در ساعت ۲۲:۱۵ به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

تیم ملی ایرلند شمالی امشب دوشنبه ۲۱ مهر در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۲۲:۱۵ به مصاف آلمان می‌رود و این دیدار در برنامه «لذت فوتبال» پخش می‌شود.

این دیدار به گزارشگری حسین رضایی به صورت زنده از شبکه ورزش روی آنتن می‌رود.