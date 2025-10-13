به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرپل‌ذهاب، با هدف حفظ حقوق شهروندی و تأمین امنیت عمومی: پارک شبانه خودروهای سنگین حمل بار به‌ویژه تانکرهای حامل سوخت در سطح شهر و مناطق مسکونی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بنا به اعلام دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرپل‌ذهاب این اقدام‌ها موجب اعتراض شهروندان و از مصادیق ایجاد مزاحمت و تهدید سلامت عمومی محسوب می‌شود.

در صورت مشاهده، پلیس راهور اقدام قانونی خواهد کرد و در صورت تکرار تخلف، خودرو به‌صورت سیستمی و فیزیکی توقیف و از طریق سامانه شماره‌گذاری پیگیری خواهد شد.

عدم وجود پارکینگ برای خودرو‌های سنگین، هیچ‌گونه مجوزی برای پارک در سطح شهر محسوب نمی‌شود.

از رانندگان محترم درخواست می‌شود نسبت به رعایت مقررات اقدام نموده و از توقف در مناطق مسکونی خودداری فرمایند.