بازدید معاون دادستان کل کشور از کمپهای قزوین؛ تأکید بر باز اجتماعی شدن معتادان و اصلاح قانون
معاون قضایی دادستان کل کشور، در سفر به قزوین از کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ به منظور ارزیابی وضعیت مددجویان، رفع کمبودها و تقویت برنامههای بازاجتماعی شدن بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، معاون دادستان کل کشور امروز ابتدا از کمپ فدک (کمپ ماده ۱۵) واقع در امامزاده اباذر بازدید کرد. این مرکز که ۱۸ سال سابقه فعالیت دارد، دارای ظرفیت پذیرش ۶۰ نفر است و هماکنون ۳۰ مددجو در آن نگهداری میشوند.
در استان قزوین در مجموع ۱۵ کمپ فعال وجود دارد.
مقصد بعدی جمادی، کمپ ماده ۱۶ زندگی دوباره در الوند بود که به نگهداری معتادین متجاهر اختصاص دارد و ظرفیت ۲۰۰ نفری برای پذیرش دارد.
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور هدف نهایی این اقدامات را جلوگیری از بازگشت مجدد بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد دانست و بر نقش حیاتی مراقبتهای پس از خروج و پذیرش خانوادگی تأکید کرد.
وی گفت: در استان قزوین برنامهریزیهایی در زمینه مراقبتهای بعد از خروج عملیاتی شده است و در طول دوران نگهداری نیز مباحث روانشناسی و روانشناختی مورد توجه خاص قرار میگیرد. تلاشهایی که صورت میگیرد، به ویژه در زمینه بازاجتماعی شدن و پذیرش خانواده، موجب کاهش درصد بازگشت این مددجویان به مراکز خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: در این بازدیدها، بررسیهای لازم برای اصلاح احتمالی قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مدنظر قرار گرفته است تا با استفاده از نظرات مستقیم همکاران قضایی و مسئولین مراکز، موانع موجود در قانون مرتفع و پیگیریهای لازم توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود.