دستگیری قاچاقچیان پرندگان شکاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از شناسایی و دستگیری اعضای گروه معروف قاچاق پرندگان شکاری در عملیات مشترک و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان و کشف چند پرنده شکاری از آنان خبر داد.