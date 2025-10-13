بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالرحمن مرادزاده بیان کرد: در پی انجام یک عملیات مشترک، منسجم و هدفمند با همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرماندهی مرزبانی و نیروی انتظامی استان، و با دستور دستگاه قضایی، دو نفر از اعضای اصلی گروه معروف قاچاق پرندگان شکاری در استان بوشهر شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: در این عملیات ویژه که با هدایت و هماهنگی دقیق بین دستگاههای مرتبط انجام شد، اعضای اصلی گروه قاچاق پرندگان شکاری که قصد خروج غیرقانونی گونههای نادر و ارزشمند حیات وحش از کشور را داشتند، با هوشیاری و اقدام سریع نیروهای مرزبانی و انتظامی در دام قانون گرفتار شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: در جریان این عملیات، چند بهله پرنده شکاری کمیاب و در معرض خطر انقراض از متخلفان کشف و ضبط شد.
وی یادآور شد: زندهگیری و قاچاق این گونهها تهدیدی جدی برای تنوع زیستی کشور و تعادل طبیعی زیستبومها محسوب میشود.
مرادزاده ضمن قدردانی از همکاری و حمایت قاطع دستگاه قضایی استان، مرزبانان غیور و نیروهای سرافراز انتظامی تأکید کرد: مقابله با شکار و قاچاق غیرقانونی حیات وحش از اولویتهای اصلی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر است. با دستور ویژه رئیسکل دادگستری استان و همراهی نیروهای انتظامی و مرزبانی، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در پایان از مردم و دوستداران محیط زیست خواست در صورت دیدن هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با شکار یا قاچاق گونههای جانوری، موضوع را در سریعترین زمان به نزدیکترین پاسگاه محیط زیست یا مراجع انتظامی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز گفت: با دستور مقام قضایی شهرستان دشتستان، متهم این پرونده بازداشت و پرندگان کشف شده که متأسفانه دچار جراحات شدید در ناحیه چشم و شاهپرها بودند، برای درمان و بازتوانی به نقاهتگاه حیات وحش استان منتقل شدند.
سید احسان موسوی اظهار کرد: این اقدام مشترک گامی مؤثر در راستای مقابله با قاچاق حیات وحش و حفاظت از گونههای نادر جانوری به شمار میرود.