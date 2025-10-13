به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ رضا شمسائی با اشاره به دریافت خبری مبنی بر احتکار مواد غذایی داخل انبار یک واحد صنفی در این شهرستان، گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و به نشانی مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج احتکار شده در بازرسی از این مکان خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی با بیان اینکه متهم ۴۰ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.