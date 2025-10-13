مجرمان حرفهای در مازندران امنیت نخواهند داشت
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: حاشیه امنی برای مجرمان حرفهای در مازندران وجود ندارد و برخوردها سخت، قاطع و بازدارنده خواهد بود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه کنترل مجرمان حرفهای دادگستری استان گفت: هیچ حاشیه امنی برای مجرمان حرفهای در مازندران وجود ندارد و قطعاً برخورد دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی با هرگونه مولفه جرم در استان، سخت، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
عباس پوریانی، بر ایجاد هماهنگی و نگاه واحد، قاطع و هماهنگ همه مسئولان در برخورد با مجرمان حرفهای تاکید کرد و افزود: دغدغه برخورد قاطع با مجرمان باید در همه مسئولان مرتبط وجود داشته باشد تا نتیجه مناسب حاصل شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مجرمان حرفهای باید بدانند استان مازندران، حاشیه امن آنان برای تخلفات نیست، بر لزوم هماهنگی، هم سویی و تعامل سازنده برای کنترل و برخورد قاطع با مجرمان تاکید و خاطرنشان کرد: عزم راسخ برای کنترل مجرمان حرفهای، نیازمند رویکردهای چند جانبه و جامع است که همزمان به جلوگیری از وقوع جرم و هم به مقابله با آن بپردازد.
وی تصریح کرد: هیچ حاشیه امنی برای مجرمان حرفهای در مازندران وجود ندارد و قطعاً دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی با هرگونه مولفه جرم در استان برخورد سخت، قاطع و بازدارنده خواهند داشت.
پوریانی در ادامه اظهار کرد: دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی استان برای مقابله با اراذل و اوباش عزمی راسخ داشته و برای رسیدگی بهتر و حل مشکلات و موانع موجود در این خصوص، جلسات مختلفی برگزار نمودهاند تا ضمن ناامن سازی فضا برای مجرمان، برخورد جدی با متخلفان صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: علاوه بر برخورد با جرائم سازمان یافته و مهم، اقدامات پیشگیرانه و همکاری دیگر نهادهای دولتی نیز میتواند از گسترش مجرمان حرفهای درجامعه جلوگیری کرده و افراد کم سابقه را از تبدیل شدن به مجرمان حرفهای در آینده باز دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه بر اهمیت هوشمندسازی اقدامات، توجه ویژه به مساله مرخصی مجرمان حرفهای و ضرورت فعال بودن ستاد شهرستانی کنترل مجرمان حرفهای تاکید کرد و گفت: دادستانهای حوزههای قضایی استان باید با برگزاری جلسات ستاد شهرستانی، شناسایی و فراخواندن افراد خطرناک وحرفهای، سیمای شهر را اصلاح کنند؛ فضای اجتماعی و قانونی باید به گونهای باشد که هیچ فرصتی برای تکرار جرم از سوی افراد خطرناک باقی نماند.
علی اکبر عالیشاه تصریح کرد: کنترل و پایش مجرمان حرفهای جزو دستورالعملهای مهم است و همه دستگاهها باید در این زمینه ورود کرده تا شاهد افزایش جرم در استان نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: همه مجرمان خطرناک بومی و غیربومی و برخی افراد از استانهای دیگر که برای سرقت و فعالیتهای مجرمانه وارد استان شدهاند بدانند هیچ مکان امنی برای ادامه فعالیتهای مجرمانه در مازندران برای آنان وجود ندارد و هر قدمی برای ادامه فعالیتهای غیر قانونی برمی دارند با برخورد قاطع و قانونی روبهرو خواهند شد.
عالیشاه تاکید کرد: دادگستری و نهادهای امنیتی به گونهای عمل میکنند که مجرمان حرفهای و حتی نوظهور هیچ گاه احساس امنیت نکنند و تمام راههای فرار آنها از قانون مسدود شود.