دوره آموزشی فنون تیراندازی ویژه محیطبانان شهرستان میاندوآب با هدف ارتقای سطح آمادگی و توانمندی نیروهای یگان حفاظت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ موسی جسور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب، گفت: این دوره آموزشی توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب و با محوریت بازآموزی مهارتهای تیراندازی، آشنایی با تجهیزات نظامی و افزایش دقت و تمرکز در استفاده از سلاح سازمانی برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه، پس از ارائه آموزشهای تئوری در زمینه اصول و فنون تیراندازی، محیطبانان در بخش عملی نیز به تمرین مهارتهای میدانی و اجرای تیراندازی با سلاح سازمانی پرداختند.
جسور در پایان بر اهمیت برگزاری مستمر دورههای آموزشی تخصصی برای محیطبانان تأکید کرد و گفت: افزایش توان عملیاتی، آشنایی با اصول ایمنی و ارتقای آمادگی محیطبانان از اولویتهای اصلی در حفاظت مؤثر از مناطق تحت مدیریت محیط زیست است.