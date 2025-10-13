به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نمایشگاه آثار خوشنویسان انجمن خوشنویسان بروجرد با عنوان "ایران من، ایران جان" با حضور جمعی از مسئولان شهرستان بروجرد و جمعی از خوشنویسان و خانواده‌های آنان در نگارخانه استاد جواد بختیاری افتتاح شد.

رئیس انجمن خوشنویسان بروجرد با تبریک روز ملی خوشنویسی، در مورد هنر خوشنویسی و اهداف انجمن خوشنویسان ایران در این هفته گفت: چرخیدن قلم بر صحنه‌ خوشنویسی نیاز‌مند توجه مسئولین فرهنگی کشور است تا هنرمندان این عرصه شکوه هنر خوشنویسی را به تصویر بکشند.

رسول میراحمدی از تمامی هنرمندان که آثار خود را به منظور بازدید علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی ارائه کردند قدردانی کرد و افزود: در این نمایشگاه ۵۰ اثر خوشنویسی از ۳۸ نفر از مدرسین، هنرمندان فوق ممتاز و ممتاز انجمن خوشنویسان بروجرد به نمایش گذاشته شده است.

رئیس انجمن خوشنویسان بروجرد گفت: این نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۲۴ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر و ۱۶ تا ۱۸ عصر پذیرای علاقه‌مندان است.

وی گفت: رویا آرین، حسن امینیان، علی ابراهیمی، سمیه باجلان، فاطمه بهرامی پور، محسن پیرهادی، مصطفی پیرهادی، مسعود تقوی، مصطفی تقوی، افشین تیغی، مهناز حبیب زاده، عباس جوانی، معصومه(مهسا) ذوالنوری، رضا روزبهانی، ولی اله زارعی، کریم سعید سخا، زهره شماعی، علیرضا شریعتمداری، امین صیدی، عیدی عالی تبار، غلامرضا علایی، راضیه غلامزاده، علی فرهاد، هادی قنبری، اعظم قمرییان، فرهاد گودرزی، شیما گودرزی، رضا نورانی، ناصر نیک ضمیر، مهتاب نیکوکار، رضا ندیمی، آیدین مساعد، پیمان مبشری نیا، رسول میراحمدی، هومن مظفری، محمد معظمی، محمد ولی الهی و یاسین هرمزی نژاد هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه هستند.