به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه بین‌المللی ایلیا عراق، در راستای تبیین و تحلیل شخصیت و نقش‌برجسته دبیرکل حزب‌الله لبنان در عرصه مقاومت و مبارزه با صهیونیسم، نخستین همایش علمی بین‌المللی را برگزار می‌کنند.

این همایش با همکاری جمعی از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی معتبر داخلی و بین‌المللی طراحی شده و قرار است جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های ایران و جهان در آن حضور یابند.

هدف از برگزاری این همایش، بررسی ابعاد مختلف شخصیتی، اعتقادی، مدیریتی و فرهنگی سید حسن نصرالله به‌ویژه نقش وی در هدایت جبهه مقاومت اسلامی، توانمندی‌های رهبری و تأثیر او بر جبهه مبارزه با صهیونیسم در سطح منطقه و جهان، است.

همچنین این همایش، درصدد است به تبیین مبانی فکری و اعتقادی این شخصیت بزرگ، شیوه‌های رهبری و مدیریتی وی، تأثیرات اجتماعی و سیاسی رهبری او و نقش رسانه‌ای و فرهنگی وی در ترویج فرهنگ مقاومت و هویت اسلامی، بپردازد.

محور‌های همایش

همایش علمی بین‌المللی «سید حسن نصرالله؛ رمز مقاومت و نبوغ رهبری» در چهار محور اصلی، برگزار خواهد شد.

نخستین محور در حوزه مباحث فکری و اعتقادی سید حسن نصرالله است که مبانی عقیدتی و اندیشه‌ای و بُعد قرآنی و دینی شخصیت وی و همچنین برجستگی‌های فکری و معرفتی در نگاه اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان، مورد تحلیل و بررسی، قرار می‌گیرد.

محور بعدی در حوزه رهبری و مدیریتی سید حسن نصرالله است که به تبیین ویژگی‌های رهبری و مدیریت مقاومت، شیوه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری راهبردی در بحران‌ها و نقش سید حسن نصرالله در انسجام نیرو‌های مقاومت منطقه، پرداخته می‌شود.

محور‌های سیاسی و اجتماعی، از دیگر محور‌های این همایش است که دیدگاه‌های سیاسی و منطقه‌ای سید حسن نصرالله، جایگاه وی در میان رهبران معاصر جهان اسلام و تأثیر رهبری او بر جبهه مقاومت در سطح منطقه و جهان، تحلیل و بررسی، می‌شود.

آخرین محور نیز، به مباحث رسانه‌ای و فرهنگی سید حسن نصرالله پرداخته می‌شود که شامل موضوعاتی همچون بازتاب شخصیت سید حسن نصرالله در رسانه‌های بین‌المللی، نقش او در ترویج فرهنگ مقاومت و هویت اسلامی و بازنمایی شخصیت سید حسن نصرالله در ادبیات و هنر مقاومت است.

پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی خود را به زبان‌های فارسی، عربی یا انگلیسی ارسال کنند و مقالات پذیرفته‌شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهند شد.

این رویداد در ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار خواهد شد و طبق اعلام دبیرخانه همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ و مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات خود می‌توانند به پایگاه‌های اینترنتی همایش به آدرس‌های confru.ir و confrazavi.un.ir مراجعه کنند.