به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران در امارات، پیش از دیدار تدارکاتی مقابل تانزانیا، در زمین «حمد الطائر» (زمین تمرینی باشگاه النصر) برگزار شد.

در این تمرین، ملی‌پوشان پس از انجام حرکات گرم‌کردنی، زیر نظر کادر فنی به تمرینات تاکتیکی پرداختند.

مهدی قائدی، بازیکن مصدوم فوتبال کشورمان که به دلیل آسیب‌دیدگی سه فیفادی اخیر را از دست داده بود، با حضور در محل تمرین به خوش‌وبش با هم‌تیمی‌هایش پرداخت و تمرین را از نزدیک نظاره کرد.

مهدی طارمی، محمد قربانی و حسین ابرقویی به دلیل انجام مراحل فیزیوتراپی در تمرین امشب حضور نداشتند.

همچنین حجت کریمی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، در این تمرین حضور داشت.

در حاشیه این تمرین، با حضور نمایندگان تیم‌های ملی ایران و تانزانیا، جلسه هماهنگی دیدار فردای دو تیم نیز برگزار شد.

همچنین براساس توافق انجام‌شده در این نشست، تیم ملی ایران در دیدار فردا با پیراهن سفید به میدان خواهد رفت و تیم ملی تانزانیا با پیراهن آبی بازی می‌کند.

این جلسه در باشگاه الشباب برگزار شد و مهدی خراطی (مدیر اجرایی تیم ملی)، محسن معتمدکیا (مدیر رسانه‌ای) و تورج کشاورز (مدیر پشتیبانی) به نمایندگی از تیم ملی کشورمان در این نشست حضور داشتند.

هماهنگی در موضوعات اجرایی، رسانه‌ای و لجستیکی از محور‌های اصلی جلسه امروز بود.