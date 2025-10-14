پخش زنده
کاظمی جو فرماندار کهگیلویه خواستار تکمیل طرحهای نیمه تمام و اجرا شدن تعهدات ادارات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان کهگیلویه در نشست شورای اداری این شهرستان با تأکید بر لزوم پاسخگویی و اقدام عملی دستگاهها، خواستار تسریع در اجرای تعهدات شد.
سید ایرج کاظمیجو با اشاره به وعده آسفالت جاده روستای رودچک توسط پیمانکار راهداری، گفت: قرار بود امروز عملیات آغاز شود و سپس به جاده دژکوه برسد، اما طبق پیگیریها این وعده عملی نشده و مردم همچنان چشمانتظارند
کاظمیجو خواستار بهسازی مسیر منتهی به قبر شهید پیرسته در روستای ایوک شد و افزود: این مسیر باید در شأن شهید و اهالی روستا ساماندهی شود
وی همچنین بر رفع موانع آبرسانی به روستای بهشتآباد سوق تأکید کرد و ادامه داد: مردم این منطقه با کمبود آب مواجهاند و انتظار دارند مسئولان با جدیت پیگیر رفع این مشکل باشند.
فرماندار شهرستان کهگیلویه خواستار پیگیری اجرای طرح هادی روستاهای سوق شد و ادامه داد: نباید فرصتها را از دست داد و ضروری است طرحهای نیمهتمام باید تعیینتکلیف شوند.
کاظمیجو بر ضرورت فعالسازی طرح سد کوهبرد و طرح گلخانه راک تأکید کرد و گفت: این طرحها ظرفیت اشتغال و توسعه دارند و نباید راکد بمانند
فرماندار کهگیلویه به مشکلات فاضلاب مسکن ملی دهدشت و طرح ۸۴۸ واحدی، اشاره و خواستار ورود جدی متولیان شد و افزود: طرح جوانی جمعیت نیز باید از حالت شعار خارج و در عمل حمایت شود.
کاظمی جو به نا ایمن بودن ساختمانهای ادارات شهرداری، ثبت احوال و تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: سلامت کارکنان و اربابرجوع در خطر است باید در این رابطه چارهاندیشی شود.
وی خواستار دایر شدن رشتههای مورد نیاز پتروشیمی و آموزش این رشتهها در مراکز فنی و حرفهای شهرستان کهگیلویه شد و گفت: با دایر شدن این رشتهها در این مراکز نیروهای بومی آموزشهای لازم را فرا گرفته و در پتروشیمی بکار گرفته میشوند.
فرماندار کهگیلویه با اشاره به استخدام در برخی دستگاهها و نهادها خواستار رعایت عدالت در جذب نیرو شد و افزود: استخدام حتی یک نفر بدون آزمون و ضابطه ممنوع است.
کاظمیجو عدالت آموزشی را اولویت اول دولت عنوان کرد و ادامه داد: مشکلات مدارس سنگی و کانکسی و نوسازی مدارس در قالب برنامههای دولت و بنیاد علوی پیگیری شود.