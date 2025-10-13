گروه پخت نان‌های سنتی و آئینی استان متشکل از هفت گروه پخت نان‌های سنتی استان و یک گروه آئینی در زمینه جشن شکرگذاری و آئین کاشت، داشت و برداشت گندم در این جشنواره کشوری ایفای نقش می‌کنند.

گروه پخت نان‌های سنتی و آئینی خراسان شمالی به جشنواره ملی نان کرمان اعزام شد

گروه پخت نان‌های سنتی و آئینی خراسان شمالی به جشنواره ملی نان کرمان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان گفت: این گروه با حمایت و پشتیبانی کارخانه آرد سازی سفید ارمغان بجنورد و اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان و شهرداری بجنورد تشکیل شده که در جشنواره سال گذشته موفق به کسب عنوان نخست در بین ۳۱ استان شده است.

یزدانی افزود:اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان بعنوان بخشی از زنجیره گندم و نان کشور در حال احیای نان‌های سنتی و آئینی استان است و تا کنون ۱۵ نوع نان سنتی استان به وسیله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در فهرست آثار نا ملموس ملی ثبت کرده‌ایم.

وی گفت: نان پنجه کش را بعنوان شانزدهمین نان در حال ثبت را داریم و امسال برای اولین بار در این جشنواره ملی به نمایش گذاشته می‌شود.