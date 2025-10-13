به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد، فرماندار دشت آزادگان گفت: این شهرستان به شهر حسینیه‌ها و تکایا معروف است و مردم دشت آزادگان اهمیت زیادی به مساجد و مراکز مذهبی می‌دهند.

سید قاسم موسوی افزود: مساجد علاوه محلی برای عبادت و راز و نیاز، مکانی برای حل مشکلات مردم و تربیت و پرورش نسلی جوان که آینده سازان انقلاب و میهن اسلامی هستند.

حجت الاسلام جنادله، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشت آزادگان گفت: با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان و فرمانداری دشت آزادگان اقلامی از جمله کولر دو تکه، سیستم صوتی و باند بزرگ، چاپگر، آبسردکن و کرسی تلاوت قرآن کریم به ۴۰ مسجد این شهرستان تحویل داده شد.