مدیر کل هواشناسی خوزستان تا اواسط روز سه شنبه، استقرار جریانات جنوبی و مرطوب در استان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را تا اواسط روز سه شنبه نشان می‌دهد، سپس با تغییر سوی این جریانات و شمالی شدن آنها از میزان رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.

وی افزود: با توجه به میزان رطوبت تا اواسط سه شنبه مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان دور از انتظار نیست.

سبزه زاری اظهار داشت: تا فردا دما بین ۲ تا ۳ درجه افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا اواسط هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته اهواز و هویزه با دمای ۳۷.۲ و ایذه با دمای ۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۲ و کمینه دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.