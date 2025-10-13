به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز فصل صادرات کیوی از مازندران به کشور‌های مختلف از ابتدای مهرماه خبر داد

به گفته بابک مومنی، این اقدام گامی مهم در توسعه تجارت خارجی و معرفی محصولات باکیفیت باغی ایران در بازار‌های جهانی ارزیابی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: با توجه به وضعیت مطلوب و برنامه‌ریزی انجام‌شده، آغاز صادرات کیوی از ابتدای مهرماه در دستور کار قرار گرفته است.

مومنی تصریح کرد: سطح زیر کشت کیوی استان حدود ۸۰۰۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید امسال به بیش از ۲۷۰ هزار تن برسد.

وی با اشاره به میزان صادرات انجام‌شده، اظهار داشت: میزان صادرات انجام‌شده تا امروز ۱۵۰ محموله به وزن ۳۲۴۷ تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در ادامه فصل، حدود ۳۰ هزار تن کیوی از مازندران صادر شود. این حجم از صادرات، گامی مهم در راستای توسعه تجارت خارجی و معرفی محصولات باکیفیت باغی ایران در بازار‌های جهانی ارزیابی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد: بازار‌های جهانی هدف برای این محصول کشور‌های هندوستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و روسیه هستند.

مومنی با اشاره به میزان ارزآوری این محصول تصریح کرد: در بازار‌های جهانی، میزان ارزآوری هر کیلوگرم کیوی حدود دو دلار است. با توجه به این نرخ، پیش‌بینی می‌شود صادرات کیوی در سال جاری حدود ۶۰ میلیون دلار درآمد اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد.