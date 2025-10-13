به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و اعضای کمیسیون اقتصادی به بررسی عملکرد اقتصادی وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته پرداختند.

در این نشست، علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی تاکید کرد. زهرا شاه علی گزارش می دهد.