پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از علاقهمندی ارمنستان برای بهرهبرداری از بندر چابهار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سفیر ارمنستان با تأکید بر آمادگی کشورش برای بهرهبرداری از مسیر ترانزیتی شمال جنوب و استفاده از بندر چابهار برای انتقال کالا، خواستار تقویت زیرساختهای حملونقل و فراهمسازی زمینه تعامل میان بخشهای خصوصی ایران و ارمنستان شد.
در جریان دیدار محمد سعید اربابی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، با گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان در ایران، ظرفیتهای همکاری اقتصادی و ترانزیتی بررسی شد.
گریگور هاکوبیان در این دیدار بیان کرد: شرکتهای معتبر فعال در حوزه ترانزیت و تجارت برای توسعه همکاریهای دوجانبه معرفی شوند.
سفیر ارمنستان در ایران با اشاره به ظرفیتهای بندر چابهار، از علاقهمندی کشورش برای بهرهبرداری تجاری و ترانزیتی از این منطقه راهبردی خبر داد و اعلام کرد: هیئتهای اقتصادی ارمنستان طی بازدید از چابهار، مطالعاتی را برای توسعه همکاریهای حملونقل، سرمایهگذاری مشترک و ایجاد دفاتر نمایندگی آغاز کردهاند؛ اقدامی که میتواند چابهار را به نقطه اتصال جدیدی در مسیر کریدور شمال جنوب تبدیل کند.
هاکوبیان، بیان کرد: احداث مسیر شاهراه شمال جنوب برای ارمنستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مسیر نهتنها به تقویت ارتباطات منطقهای کمک میکند، بلکه بستری برای توسعه همکاریهای فرامنطقهای نیز فراهم میسازد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بندر چابهار گفت: سال گذشته معاون وزیر اقتصاد ارمنستان به همراه هیئتی از نمایندگان بخش خصوصی از منطقه آزاد چابهار بازدید کردند و با امکانات و زیرساختهای موجود در این بندر آشنا شدند. در حال حاضر مطالعاتی در خصوص نحوه بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای چابهار در جریان است، اما هنوز به جمعبندی نهایی برای سرمایهگذاری مستقیم نرسیدهایم.
وی همچنین از برنامهریزی برای احداث پل دوم بر روی رودخانه ارس خبر داد و افزود: در جریان سفر اخیر آقای پزشکیان به ارمنستان و مذاکرات با نخستوزیر کشورمان، موضوع بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای حملونقل و توسعه زیرساختهای ترانزیتی مورد تأکید قرار گرفت. احداث این پل جدید نهتنها به حملونقل دوجانبه کمک خواهد کرد، بلکه نقش مهمی در تقویت ترانزیت منطقهای ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در شبکههای ترانزیتی منطقه، اعلام کرد: پروژه اتصال ریلی خاش به ایرانشهر تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و مسیر ایرانشهر به چابهار نیز تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل میشود.
به گفته محمد سعید اربابی، ایستگاههای مسیر در حال آمادهسازی هستند و بندر شهید بهشتی نیز مراحل نهایی تکمیل خط داخلی خود را پشت سر میگذارد. این پروژه تاکنون به ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.