آتش سوزی، تخریب و قطع درختان، جنگل‌های زاگرس را در فارس تهدید می‌کند.

سید کاظم موسوی کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،از کمبود نیرو و امکانات برای خاموش کردن آتش در اداره کل مطبوعش خبر داد و افزود. در دو سال گذشته بیش از دویست فقره آتش سوزی در جنگل‌های فارس رخ داده که حدود ۱۰ هزار هکتار از این جنگل‌ها دچار آتش سوزی شدند.

وی با اشاره به این که نیرو‌های مردمی برای خاموش کردن آتش به کمکمنابع طبیعی می‌آیند، گفت: تنها در شهرستان ممسنی که بیش از ۳۰۰ هزار هکتار جنگل وجود دارد باید حدود ۳۰ نفر نیروی قرق داشته باشیم، اما د رحال حاضر تنها سه نفر نیرو داریم.

وی همچنین به قطع درختان توسط سودجویان به منظور تهیه زغال اشاره کرد و افزود. علاوه بر آتش سوزی‌های عمدی و سهوی، خشکاندن و قطع درختان بنه و بلوط چند صد ساله هم باعث تخریب جنگل‌ها در این استان شده است.

موسوی با اشاره به جریمه‌های ناچیز که برای قطع و یا آتش سوزی‌های عمدی جنگل در قانون پیش بینی شده است، گفت: این جرایم اکنون بازدارنده نیست و باید جریمه‌های سنگین برای این کار خلاف قانون در نظر گرفته شود.

بیش از دو میلیون هکتار جنگل در فارس وجود دارد.