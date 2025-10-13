به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا نوری قزلجه امروز در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف و دوازدهمین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران از تلاش‌ها و زحمات فعالان صنوف به ویژه در جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و افزود: بخش کشاورزی به‌صورت مستقیم حدود ۲۰ درصد اشتغال کشور را بر عهده دارد، ارتباط غیرمستقیم بخش کشاورزی با اصناف بسیار زیاد است و زحمت بسیاری از فعالیت‌های پیشین و پسین تولید محصولات کشاورزی و غذایی برعهده اصناف است.

وی گفت: واحد‌هایی از اصناف ساعت کاری خود را افزایش داده بودند و یا با اعمال تخفیف محصولات را به فروش می‌رساندند که اقدام بسیار ارزشمندی برای کشور در جهت همراهی با مردم همراهی و شعار دولت آقای پزشکیان که وفاق و همدلی بود.

نوری قزلجه با اشاره به این که تفاهمنامه این وزارت ریاست اتاق اصناف در مرحله تدوین قرار دارد، افزود: اگر نقطه نظر و موضوعی از سوی اصناف درباره بخش کشاورزی وجود دارد، در آن تفاهمنامه تنظیم خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به این که اصناف در دولت حامی و پشتوانه خیلی خوبی دارند، گفت: در جلسات ستاد تنظیم بازار عارف معاون اول رئیس جمهور یکی از پشتیبانان و مدافعین اصلی اصناف هست و جا دارد از ایشان به مناسبت مدیریتی که در حوزه اقتصادی کشور دارند، تشکر کنم.

نوری قزلجه با بیان این که ما در دولت چهاردهم کماکان بر سر همان عهد و پیمان که بر سر اتحاد و انسجام و اتفاق و همدلی با هم داشتیم، هستیم، تاکید کرد: البته تعارفات مانع رفع ایرادات نخواهد بود، هرجا در هر بخشی ایراد و اشکالی وجود دارد باید با یک روحیه تعاملی که حاکی از اتحاد و انسجام ملی باشد، رفع شود.