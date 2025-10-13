پخش زنده
در اثر وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک آسمان شهرستان تکاب مملو از ریزگرد ها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ریزگردها میهمان ناخوانده آسمان شهرستان تکاب، نفس کشیدن برای بیماران خاص را دشوار کرد.
صادقیان رییس اداره حفاظت از محیط زیست تکاب گفت: غلظت ذرات pm۲.۵ در هوای بیرون بالاست لذا هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده نمائید.
وی گفت: بدلیل غلظت بالای آلودگی هوا به بیماران قلبی و ریوی توصیه میشود از حضور در بیرون از منزل در صورت امکان خودداری کنند
صادقیان گفت: وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک باعث آلودگی هوا و هجوم ریزگردها به آسمان تکاب شده است.