در اثر وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک آسمان شهرستان تکاب مملو از ریزگرد ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ریزگرد‌ها میهمان ناخوانده آسمان شهرستان تکاب، نفس کشیدن برای بیماران خاص را دشوار کرد.

صادقیان رییس اداره حفاظت از محیط زیست تکاب گفت: غلظت ذرات pm۲.۵ در هوای بیرون بالاست لذا هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده نمائید.

وی گفت: بدلیل غلظت بالای آلودگی هوا به بیماران قلبی و ریوی توصیه می‌شود از حضور در بیرون از منزل در صورت امکان خودداری کنند

صادقیان گفت: وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک باعث آلودگی هوا و هجوم ریزگرد‌ها به آسمان تکاب شده است.