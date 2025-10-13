پخش زنده
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: عملیات مرمت و ساماندهی خانه تاریخی کاملی در روستای طبر از توابع شهرستان جاجرم با هدف حفظ و احیای بافت تاریخی منطقه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری گفت: این پروژه با اعتباری افزون بر ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و بهصورت مشارکتی با مالک بنا در حال اجرا است.
وی افزود: در این مرحله، بخشهایی از سازه شامل بام، دیوارها، استحکامبخشی جرزها و مرمت تزیینات سنتی بنا در دستور کار قرار گرفته است.
دیناری هدف از اجرای این طرح را صیانت از میراث تاریخی منطقه و فراهمسازی بستر گردشگری روستایی در طبر عنوان کرد و افزود: با مشارکت مردم و مالکان بناهای تاریخی، روند احیا و بهرهبرداری از آثار ارزشمند منطقه سرعت بیشتری خواهد گرفت.