به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری گفت: این پروژه با اعتباری افزون بر ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و به‌صورت مشارکتی با مالک بنا در حال اجرا است.

وی افزود: در این مرحله، بخش‌هایی از سازه شامل بام، دیوارها، استحکام‌بخشی جرز‌ها و مرمت تزیینات سنتی بنا در دستور کار قرار گرفته است.

دیناری هدف از اجرای این طرح را صیانت از میراث تاریخی منطقه و فراهم‌سازی بستر گردشگری روستایی در طبر عنوان کرد و افزود: با مشارکت مردم و مالکان بنا‌های تاریخی، روند احیا و بهره‌برداری از آثار ارزشمند منطقه سرعت بیشتری خواهد گرفت.